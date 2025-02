Thesocialpost.it - Sanremo, la serata cover comincia con una frecciata alla Meloni, Benigni show – DIRETTA

Ladelleè forse quella più attesa della kermesse sanremese, anche e soprattutto perché stimola i concorrenti a creare collaborazioni originali e portare brani celebri sul palco.Ci sarò anche un super ospite, ovvero Roberto, che tornerà sul palco di(che lo ha reso celebre per alcuni momenti iconici) dopo tantissimo tempo.21.14 – Mahmood arriva, il co-conduttore stupisce per il lookMahmood si presenta sul palco in abito elegante e brillantina nei capelli: un look ben diverso dal solito e molti lo considerano molto somigliante a Gabriel Garko, come spiegato sui social.21.07 – Rose Villain sul palco, e Carlo Conti sbaglia a pronunciare il suo nomeDivertente Fiori Rosa e Fiori di Pesco cantata da Chiello e Rose Villain, ma piccola gaffe sul finale per Carlo Conti che sbaglia a mettere l’accento su “Villain”.