Sanremo, la rivelazione di Clara: "Salvini mi mette i like di notte"

Tra i tanti fan di, in gara al Festival dicon il brano “Febbre”, ci sarebbe anche Matteo. A rivelarlo è stata la stessa cantante durante un’intervista video con il Corriere della Sera, registrata a bordo di un’auto.Leggi anche: Vannacci acon la moglie: “Meno male che non abbiamo visto uomini con la gonna”Prima di scendere, il giornalista ha scherzato sulla possibilità di prendere una multa, facendo riferimento al leader della Lega. La replica della giovane artista non si è fatta attendere: “Midi”.“Febbre” e il significato del brano in garaIl pezzo con cuisi esibisce all’Ariston parla di una febbre d’amore, ma non nel senso tradizionale del termine. «È una febbre d’amore, ma non l’amore verso qualcuno, bensì l’amore verso se stessi.