Sanremo Kekko dei Modà rompe il silenzio dopo la caduta all’Ariston | Il dolore persiste per continuare ho annullato le promozioni

«Come molti sanno, lunedì alle prove sono scivolato e mi sono fatto male alle costole. Il, e per tutelare le esibizioni sul palco abbiamo deciso di rinunciare a tutti gli impegni promozionali della settimana sanremese». Queste le parole su Instagram diSilvestre, frontman dei, cheilsulle sue condizioni di salutela rovinosada una scala del teatro Ariston lunedì scorso, durante le prove. «L’affetto che come sempre ci avete fatto percepire fortissimo, ha lenito la tristezza – prosegue in un messaggio social ai fan, sottolineando che continua la sua corsa al Festival di– La certezza di potervi riabbracciare ai concerti ci fa guardare al futuro con un sorriso». E sottolinea: «Per chi si chiede perché sono stato infino ad ora e sono rimasto qua nonostante questo problema la risposta è semplice: di lavoro faccio il cantante e non il personaggio».