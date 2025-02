Liberoquotidiano.it - Sanremo, ecco chi prende zero in pagella: figuraccia senza precedenti

10) Il vero insider/retroscenista diè l'ex direttore di Raiuno Giancarlo Leone. Non si può non seguire il suo accont Instagra. Lui figura tra gli autori di Carlo Conti, dunque gode di un punto di vista privilegiato: filma il dietro le quinte, zona blindatissima e in teoria non fotografabile. Altro che influencer.9) Edoardo Bennato, 78 anni, jeans attillati e chioma corvina: complimenti.9-) Victoria. Damiano David arriva tutto leccato, lei suona con i Duran Duran.la vera esdei Maneskin.8) Il superbo baciamano di Achille Lauro a Bianca Balti. Eseguito alla perfezione, con inchino,bacetti nè spargimenti di saliva: bello vedere le buone maniere in mezzo a tanta cafonaggine.7) Gli occhi verdi di Miriam Leoni bagnati dalle lacrime: stupenda.6+) La suocera di Brunori Sas ha detto al genero che in una ipotetica finale voterebbe per Massimo Ranieri, di cui è pazza, e non per Brunori.