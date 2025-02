Lapresse.it - Sanremo: Conti, stasera apro con Benigni, per me un sogno

Leggi su Lapresse.it

(Imperia), 14 feb. (LaPresse) – “Per me è un grandeiniziare questa serata con Roberto”. Lo ha annunciato Carlonella conferenza di presentazione della serata Cover del Festival di. Si tratta, ha spiegato, “di un ospite che avevo sempre invitato nei miei precedenti Festival ma non era mai stato con me. Con lui apriremo, farà un grande saluto a suo modo, con allegria, entusiasmo, energia e mi ha detto che deve fare un annuncio”, ha aggiunto