Tvzap.it - Sanremo, attacco a Selvaggia fuori dal suo hotel: “Chiamo i carabinieri” (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv.dal suo: “” –Lucarelli o la si ama o la si odia: è tra i personaggi tv più “divisivi”. D’altronde la giornalista non ha mai timore di dire quel che pensa anche a costo di risultare antipatica. La giudice di “Ballando con le stelle” si è collegata con Alberto Matano a La Vita in Diretta e gli ospiti in studio hanno preso a stuzzicarla, credendo di non essere sentiti. La reazione della Lucarelli non è tardata ad arrivare. Ma non è finita qui: la 50enne è stata “aggredita” anche da una signora a pochi passi dal suo albergo. ( dopo le foto)Leggi anche:, la classifica della terza serata non lascia spazio a dubbi: i preferiti del pubblicoLeggi anche: “2025”, un altro bimbo sul palco: chi è davvero Samuele Parodidal suo: “”Tremenda gaffe a La Vita In Diretta di Luca Tommasini e Marinella Venegoni, ospiti in studio di Alberto Matano, a poche ore dalla terza serata del Festival di2025.