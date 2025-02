Spazionapoli.it - Sanremo, Ariston come il Maradona grazie ai The Kolors e Sal Da Vinci

Al Festival di, di fatto, è scoppiata la Napolimania: da Sal Dae i Thea Rocco Hunt e Clementino.Nonostante i due pareggi rimediati contro la Roma e contro l’Udinese, di fatto, a Napoli c’è tantissimo entusiasmo. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha fatto così un ottimo lavoro che ha risollevato una tifoseria ancora depressa per il decimo posto dell’anno scorso.Proprio per questo motivo, di fatto, c’è tantissima attesa per la gara di domani dello stadio Olimpico contro la Lazio. A dimostrazione dell’entusiasmo intorno al Napoli c’è stato un episodio capitato durante il Festival di, Sal Dae i Thefanno ballare l’: Rocco Hunt e Clementino omaggiano Pino DanieleNella serata cover, infatti, l’intero Teatroha cantato e ballato sulle note di ‘Rossetto e caffè’ di Sal Da