Notizie.com - Sanremo alla scelta: meglio Conti o Amadeus? “Se non altro l’ultima canzone non è all’alba!”

Il Festival di2025 si appresta a vivere stasera il quarto appuntamento, ma come sta andando l’avventura di Carlo? Il parere del pubblico.Se alcuni hanno promosso il nuovo direttore artistico c’è anche chi rimpiange le ultime edizioni conprotagonista.È evidente a tutti che Carloha riportato un po’ le cose all’origine, regalando al Teatro Ariston un aspetto più istituzionale e classico. Nonostante la sua simpatia e l’ironia mostrata, il conduttore toscano ha dimostrato di voler dare un’impostazione più classica rispetto a quello che avevamo visto connegli ultimi anni che era stato osannato per la ventata di rivoluzione portata.2025, come sta conducendo? C’è anche chi rimpiange(Notizie.com)Ed è così che il pubblico si divide tra chi è felice per il ritorno alle tradizioni e maggiormente tradizionalista e chi dall’altra parte invece chi apprezzava il brio riportato dall’ormai ex direttore artistico.