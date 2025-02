Lapresse.it - Sanremo 2025, Vannacci: “Elodie non vota Meloni? Libera di fare come vuole”

Robertoa ruotain occasione della presentazione del suo libro ‘Il coraggio vince’ a. “Non conosco, so che è una bella donna ma non conosco le sue canzoni. Non? È una sua libertà, il voto è libero nonostante stiano cercando di inquadrarci in un voto obbligato perché le democrazie che non ci piacciono vengono dichiarate incostituzionali o irricevibili”, ha detto l’eurodeputato leghista a margine dell’evento nella cittadina ligure.Ucraina,: “Pace più vicina ma l’Ue non conta più nulla”“Trump tra Hamas e Israele ci ha messo una buona parola per la tregua, che è già una cosa notevole. Tra Ucraina e Russia il segretario della difesa ha già detto che è irrealistico che Kiev entri nella Nato, irrealistico il restauro dei confini dell’Ucraina pre 2014, e che se le truppe europee entreranno in Ucraina entreranno fuori dall’ombrello della Nato.