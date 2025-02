Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Vannacci: "Elodie non vota Meloni? Libera di fare come vuole"

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Non conosco, so che è una bella donna ma non conosco le sue canzoni. Non? È una sua libertà, il voto è libero nonostante stiano cercando di inquadrarci in un voto obbligato perché le democrazie che non ci piacciono vengono dichiarate incostituzionali o irricevibili”. Così l'eurodeputato leghista Roberto, a margine della presentazione del suo libro a