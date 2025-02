Lanotiziagiornale.it - Sanremo 2025: tutto sulla serata cover del Festival di Sanremo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La quartadeldi, in programma per questa sera, sarà dedicata alle, uno degli appuntamenti più attesi della kermesse musicale. Il direttore artistico Carlo Conti ha sottolineato l’importanza di questa, definendola “una festa della musica”, con alcuni artisti in gara che si esibiranno in duetto tra loro.Il palco dell’Ariston vedrà quindi grandi omaggi ai classici della musica italiana e internazionale, con interpretazioni che spaziano da Lucio Dalla a Simon & Garfunkel.Come funziona il voto dellaLe esibizioni dellaverranno valutate attraverso un sistema di voto misto, che coinvolgerà:Televoto del pubblico da casaGiuria della sala stampaGiuria delle radioI voti espressi determineranno il vincitore della, ma è importante sottolineare che il risultato non avrà alcun impattoclassifica generale deldi