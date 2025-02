Superguidatv.it - Sanremo 2025, Topo Gigio mattatore con Lucio Corsi: “Se ha condotto Malgioglio posso anche io”

Uno dei momenti più attesi della quarta serata del Festival diera il duetto tra. Il cantante ha scelto il celebre pupazzo come compagno di avventura. Scopriamo insieme cosa ha dettocanta con: fiori in miniatura per luiè una delle rivelazioni di questo Festival. Il cantante che porta sul palco dell’Ariston un brano che è un elogio della normalità dal titolo ‘Volevo essere un duro‘, ha scelto per la serata delle cover. Il famoso pupazzo antropomorfo creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura con la collaborazione del regista Guido Stagnaro, è così salito sul palco dell’Ariston per la sua prima volta.in un completo elegante e faccia ricoperta di un trucco bianco, si è esibito al piano e accanto a lui c’eracon un pianoforte in miniatura.