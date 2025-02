Lapresse.it - Sanremo 2025, top e flop della terza serata

Leggi su Lapresse.it

Chiusa anche ladi, ecco una carrellata dei momenti top eandati in scena sul palco dell’AristonTopAmadeus sportivoConcedere l’onore delle armi è gesto di grande sportività, specie per chi è stato artefice di quella che sino a pochi giorni fa era considerata l’edizione dei record. Amadeus lo ha fatto, esprimendo – secondo quanto risulta a LaPresse – stima e affetto nei confronti di Carlo Conti, ritenendolo autore di un grande Festival. Chapeau.Sante polemicheDopo alcuni giorni di calma piatta il Festival si è acceso tra polemiche sul caso Pengwin, domande sull’opportunità di far gareggiare Fedez considerati i suoi legami con l’ultras milanista Luca Lucci e l’immancabile querelle sul peso delle varie giuriekermesse. Un tocco di pepe che non guasta, anzi aiuta a tenere alta l’attenzione mediatica sulla manifestazione , anche in termini di audience.