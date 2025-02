Lettera43.it - Sanremo 2025, Tony Effe: «Se stasera mi tolgono i gioielli canta Carlo Conti»

Promette scintille l’esibizione dinella serata dei duetti, dove canterà con Noemi Tutto il resto è noia di Califano, dopo il caso della collana che la Rai gli ha impedito di indossare durante la terza serata del Festival. Se nel Dopofestival a Cattelan aveva detto: «Per mefinisce qui», il giorno dopo il trapper ha chiarito: «Ero solo arrabbiato, non ho pensato di lasciare il Festival», ma ha poi in serata ha scritto su Instagram riferendosi direttamente a: «Semi levano i, sali tu are».La storia Instagram di(via Instagram).L’ex Dpg aveva chiarito la sua posizione nel pomeriggio, ribadendo come: «Altri artisti prima di me sono saliti conriconoscibili, è stato quello che mi ha fatto arrabbiare», con chiaro riferimento a Sangiovanni.