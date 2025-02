Leggo.it - Sanremo 2025, Tony Effe: «La collana? La legge deve essere uguale per tutti. Se me la tolgono anche oggi Carlo Conti sali tu a cantare»

Leggi su Leggo.it

«Altri artisti prima di me sonoti con gioielli riconoscibili, è stato quello che mi ha fato arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi avevano detto ok, io già sono.