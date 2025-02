Sanremo 2025 Tony Effe | Ho sculato sono il meno artista di tutti Poi l’avviso su Instagram a Conti | Se mi levano i gioielli sali tu a cantare

Leggi su Open.online

«Mi sembrava un pezzo adatto al Festival, non volevo fare lo strafottente, volevo stare più dalla parte del festival che dal mio. Mi piace mettermi alla prova, credo sia da apprezzare. Alcuni scrivono che fa schifo, ci sta». Con queste parolespiega alla sala stampa Lucio Dalla, non quella dell’Ariston con agenzie e maggiori quotidiani, la scelta di portare in gara al Festival diDamme ‘na mano, pezzo di impronta «califaniana», ben lontano dai canoni trap ai quali ci aveva abituati. Di fatto è la prima volta che in qualche modo, pur dribblando le testate principali, che l’ex (?) trapper si confronta con la stampa. Nonnaturalmente mancate le polemiche, a partire dal famigerata collana gate che ha tenuto col fiato sospeso il suo pubblico. Ieri infatti aè stata tolta la collana di 18k in oro giallo (prezzo: 71mila euro) e lui l’ha presa proprio male, arrivando perfino a dire «per mefinisce qui».