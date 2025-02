Tvzap.it - Sanremo 2025, Tony Effe furioso: “Sono inca***to nero” (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “c**”:con, il motivo –. Dopo essersi esibito durante la terza serata del Festival di, il giovane rapper ha manifestato tutto il suo disappunto per un fatto avvenuto poco prima che salisse sul palco dell’Ariston. A spiegare quanto accaduto è stato lo stesso artista romano, durante l’ospitata a caldo ai microfoni di Radio 2. ( dopo le foto)Ospite di Gino Castaldo ed Ema Stokholma a Rai Radio2, nella Blueroom del Teatro Ariston,si è detto nervoso per un episodio accaduto pochi secondi prima che si esibisse con la sua “Damme ‘na mano”. Ai microfoni del programma il giovane non ha taciuto la sua amarezza per la decisione della produzione. L’argomento è stato affrontato anche durante il “DopoFestival” da Alessandro Cattelan.