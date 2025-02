Isaechia.it - Sanremo 2025, Tony Effe furioso dopo la sua performance: “Sono incaz*ato nero!”

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la terza serata del Festival di, condotta da Carlo Conti con la partecipazione di Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini.Anche la terza serata della kermesse canora ha ottenuto ottimi ascolti, sebbene in calo rispetto alle prime due serate (QUI tutti gli ascolti).Ad animare la serata di ieri i Duran Duran, super ospiti della serata che hanno portato una ventata di rock sul palco del teatro Ariston. Per quanto riguarda la gara, ad esibirsistati i restanti 14 artisti, che non si erano esibiti nella serata di mercoledì.Tra loro anche, che intervistato da Radio Due si è presentato molto irritato e ha deciso di sfogarsi, spiegando i motivi della sua stizza. Su domanda di Ema Stockolma, infatti, il cantante ha svelato che prima di salire sul palco gli è stato chiesto di togliersi la collana, che si è prontamente rimesso subito: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”.