Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Tony Effe boicotta l'Ariston per una collana da 71mila euro?

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Per mefinisce qui". Con queste parole,ha scosso il Dopofestival di ieri sera, dichiarando ad Alessandro Cattelan la sua intenzione di non salire più sul palco dell'. Il motivo? Unatroppo “famosa” per la Rai. Durante l'esibizione della seconda serata, il rapper avrebbe dovuto indossare unaTiffany HardWear in oro giallo da, già mostrata sui suoi canali social come parte del look scelto per la performance. Tuttavia, poco prima di salire sul palco, lo staff del Festival gli ha imposto di toglierla, poiché il modello è stato ritenuto troppo riconoscibile e chiaramente riconducibile al celebre brand. A confermarlo è stato oggi il direttore del prime time Rai, Marcello Ciannamea, in conferenza stampa. La decisione ha fatto infuriare, che non ha gradito l'intervento della Rai.