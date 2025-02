Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Tony Effe arriva al DopoFestival con il segno del rossetto sulla labbra: “Niente trucco, è un bacio vero”

Un dettaglio che non è passato inosservato, quello sfoggiato daaldi, condotto da Alessandro Cattelan. Il rapper, reduce dall’esibizione sul palco dell’Ariston con il brano “Damme ‘na mano“, si è presentato con un evidentedisul lato destro della bocca.Un particolare che non è passato inosservato a Cattelan: “Anna, scusa, ho notato ora cheha unsul lato destro della bocca, secondo te è uno un tocco di moda?”, ha buttato lì il conduttore, chiedendo poi l’intervento della giornalista Anna Dello Russo per un parere esperto: “È make-up, è un trend”, ha sentenziato la fashion icon. “Lui porta i baci sotto gli occhi di giorno e i baci sbavati di notte”.Ma è stato a questo punto cheha spiazzato tutti: “È un”, ha precisato, senza però svelare l’identità della “misteriosa” autrice.