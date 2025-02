Isaechia.it - Sanremo 2025, terza serata: Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte! Ecco i primi 5 Big nella classifica di giuria radio e televoto

Leggi su Isaechia.it

Dopo gli ascolti recordprime due serate è appena andata in onda ladella settantacinquesima edizione del Festival di. A esibirsi sul palcoscenico del teatro Ariston gli ultimi 14 della kermesse canora più importante d’Italia.Prima di dare inizio alla gara Carlo Conti ha dato il benvenuto al primo super ospite della, Edoardo Bennato. L’artista si è esibito nel suo evergreen Sono solo canzonette.Dopo aver ricordato i codici dei Big e dato il via al, il conduttore ha presentato la prima co-conduttrice, l’attrice Miriam Leone.Spazio subito dopo ai Big. La prima cantante a esibirsi è stata Clara, al suo secondo. La cantante, splendida in un outfit luccicante, ha portato all’Ariston “Febbre”.Seconda co-conduttrice delladiElettra Lamborghini.