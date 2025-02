Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, sul palco con i Coma Cose c’è solo un Righeira: che fine ha fatto il finto fratello

“L’estate stando e un anno se ne va, sto diventando grande e sai che non mi va”. Non ci fossero stati Johnson e Michaelgli anni ottanta in Italia non avrebbe musicalmente avuto senso. E per celebrare i 40 anni (1985) di L’estate stando sarà proprio Johnson – all’anagrafe Stefano Righi (Michael si chiama Stefano Rota)- a cantarla nella serata dei duetti al Festival dicon i.Righi era quello deiche non suonava il sax, per intenderci, nelle esecuzioni del brano “live” negli anni ottanta. 62 anni, nato a Torino zona Barriera di Milano, Righi si trasforma a vent’anni in Johnson, sorta di “uomo caduto sulla terra”, underground elettronico dai singhiozzi punk, presenza tra il futurista e l’anarcoide. Il singolo d’esordio non se lo ricorda nessuno, ma un paio d’anni dopo con l’innesto delMichael (Rota), scrive e produce Vamos a la playa, la hit in spagnolo dell’estate che oggi anche i neonati ricordano.