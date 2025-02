.com - Sanremo 2025, su YouTube il video d Fedez è il più visto, poi Lauro e Olly

continua a raccontare il Festival disale in testa superando AchilleMarga Romero de Avila, responsabile diMusic per il Sud Europa, commenta le tendenze legate al Festival di: “Il Festival diè molto più di un momento musicale. È un fenomeno culturale, un palcoscenico che consente all’arte italiana di viaggiare in tutto il mondo. Sfruttando piattaforme comeoffre un altro livello di esperienza musicale, collegando artisti e fan attraverso un ecosistema completo di Shorts,e contenuti live. Ciò favorisce connessioni più profonde ed espande la portata del festival, mentre il coinvolgimento attivo del pubblico attraverso contenuti generati dagli utenti ne amplifica ulteriormente l’impatto.”Le tendenze del terzo giornoTrending Musics Chart: superando le 14 milioni di visualizzazioni, ecco la nuova classifica ad oggi conal primo posto, superando Achilledopo un primato nei primi due giorni.