Iltempo.it - Sanremo 2025, sorpresa di Carlo Conti: "Staserà aprirò con Roberto Benigni"

Leggi su Iltempo.it

ad aprire la quarta serata del Festival di, quella per tradizione dedicata alle cover e ai duetti, che quest'anno sono aperti anche agli incroci tra gli artisti in gara. Lo ha annunciato il direttore artisticonel corso della conferenza stampa: "Staserail festival con. Per me si realizza un sogno. L'avevo chiamato in tutti i miei precedenti festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il festival con me. Non so cosa farà, lo vado ad incontrare adesso". La prima volta dell'attore e regista premio Oscar fu nel 1980: in quella edizione affiancava Claudio Cecchetto e l'attrice Olimpia Carlisi nella conduzione. Fu proprioa regalare attenzione mediatica al festival, che viveva una fase di forte declino, con una performance quasi scioccante: dapprima, su un dialogo sul sesso, apostrofò l'allora papa regnante Giovanni Paolo II con l'appellativo di Woitilaccione, mentre l'allora presidente del Consiglio dei ministri, Francesco Cossiga, diventò Cossigaccio.