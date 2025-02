2anews.it - Sanremo 2025, Settembre vince per le nuove proposte

Leggi su 2anews.it

nella sezionedel festival dibattendo in finale Alex Wyse.la sezionedel festival dicon il brano Vertebre. In finale ha battuto Alex Wyse con il brano Rockstar. “Non ci credo, grazie a tutti. Non sono abituato: io nella vita ho vinto .