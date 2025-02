Davidemaggio.it - Sanremo 2025: Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte

vince la sezionedella 75° edizione del Festival dicon il brano Vertebre. Il cantante ha battuto Alex Wyse nell’ultima manche della loro gara, che ha chiuso la terza serata, portando a casa anche il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla. A decretare il risultato finale la Giuria della Sala Stampa, Web e Tv (33%), la GiuriaRadio (33%) e il Televoto (34%).Chi èAndreanasce a Napoli nel 2001. Sin da subito la sua passione per la danza si fa sentire e difatti all’età di sei anni inizia a frequentare vari corsi di danza. Qualche anno dopo si avvicina al canto iscrivendosi subito in un Accademia per approfondire i vari stili canori e raffinare la tecnica vocale.All’età di 12 anni partecipa alla trasmissione Io Canto in onda su Canale 5; pochi anni dopo, invece partecipa e vince il Festival Show 2016 con il brano Su.