361magazine.com - Sanremo 2025, Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte: esclusive dichiarazioni (VIDEO)

, Andreacon “Vertebre” incanta l’Ariston: ledel giovane artista partenopeo, Andreaha calcato il palcoscenico del Teatro Ariston con il brano “Vertebre” nella sezione “”.Leggi anche, Federica Calemme dai BIG preferiti ai progetti futuriLedel giovane artistaAndreaa 361Magazine ha rivelato come ha vissuto questi giorni ae soprattutto come si è preparato per la fase finale: “Facendo tante interviste, tanta concentrazione, un po’ di riposo ogni tanto tra un viaggio e l’altro faccio 10 minuti di riposo, non vedo l’ora di salire su quel palco e mangiarlo”.Infine ci ha svelato se ha avuto un rito scaramantico prima di salire sul palco: “Io prego”.L'articoloè il) proviene da 361 Magazine.