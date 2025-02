Dilei.it - Sanremo 2025, Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte

Leggi su Dilei.it

Ce lo ricordiamo tutti: a X Factor aveva fatto innamorare Maria Tomba, ma anche il pubblico. La sua voce giovane ma vissuta, quel volto pulito e l’innegabile carisma da artista napoletano lo rendono magnetico.– all’anagrafe Andrea– è la sorpresa più bella di, dove ha trionfato nella categoriacon Vertebre, un brano intenso, intimo e generazionale che ha conquistato critica e pubblico.Un successo che sa di consacrazione per il giovane artista, già noto per il suo percorso nei talent, prima a The Voice of Italy e poi a X Factor, dove aveva trovato in Dargen D’Amico un mentore d’eccezione. Ma se fino a ieri il suo nome brillava tra le promesse della musica italiana, oggi è ufficialmente una realtà.Vertebre, un grido generazionaleha fatto breccia nel cuore degli ascoltatori con Vertebre, un pezzo autobiografico che racconta la fragilità e la crescita, le difficoltà dei vent’anni, quel momento di transizione in cui si è sospesi tra sogni e paure.