SANREMO 2025, SERATA COVER: SCALETTA MINUTO PER MINUTO, OSPITI, CO-CONDUTTORI

Stasera ad aprire il Festival sarà Roberto Benigni. Lo ha annunciato Carlo Conti nella conferenza stampa di presentazione delladel 75° Festival di.«Si realizza un sogno, lo avevo invitato sempre nei precedenti tre Festival, ma non lo ho mai avuto con me. Farà un grande saluto a suo modo, con allegria, entusiasmo, energia e mi ha svelato che deve fare un annuncio» prosegue il direttore artistico e conduttore di.Tra i presenti in sala stampa, dove si sono anche commentati gli ascolti – in termini di Total Audience – fatti registrare dalla terzadel 75° Festival della Canzone Italiana, Settembre, vincitore del 75° Festival nella categoria Nuove Proposte che ha anche ritirato i premi ricevuti dai giornalisti, i co-della quartadi, Mahmood e Geppi Cucciari, Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai e Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai.