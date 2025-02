Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli: “Fedez quando si mette la maschera del “frignino” funziona, nell’indossare maschere è eccezionale. La canzone? Non è male, non è il mio genere ma l’ho canticchiata”

è venuto a questoin maniera molto furba e strategica in versione penitente, non ha indossato la tuta grigia ma quasi”: cosìospite di Claudia Rossi nello specialeFQLife. Il riferimento è al look scelto da Chiara Ferragni per parlare di “errore di comunicazione” a proposito del caso legato al Pandoro Balocco, aperto proprio da.Che a proposito diha aggiunto: “Si è messo abiti neri, lenti a contatto nere, comunque da funerale un po’ si è travestito, come dire ‘vengo qui e perdonatemi, ho sbagliato’, sguardo basso, coda tra le gambe, saluti dolci al pubblico, nessun insulto ai giornalisti, lui che li insulta un giorno sì e un giorno no ora è il loro migliore amico.”. E ancora: “, poi qualcosa gli sfugge di mano.