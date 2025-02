Lapresse.it - Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli aggredita verbalmente fuori dall’hotel

è statadove alloggia a. Sui social è stato diffuso un video in cui si vede la giornalista discutere con una signora, che l’accusa “di mandare in galera la gente innocente”, riferendosi presumibilmente a Chiara Ferragni. “Guarda che lei è capace di difendersi da sola, non è una scema. Hai capito che non è scema?”, ha detto la signora, parlando con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli.“Ma guarda questa, che fa andare in galera la gente per niente, ‘sta pazza. Dimmi che mestiere fai, lascia perdere vai”, ha aggiunto. “Se continui a parlare chiamo i Carabinieri”, ha esclamato la giornalista.“Perché ti arrabbi così tanto? Non sei capace di parlare con calma, ti sei rivelata per quella che sei, cretina che non sei altro”, ha continuato la donna.