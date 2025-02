Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, scaletta serata cover: tutti i duetti, i co-conduttori e gli ospiti

Prosegue il Festival di, che torna stasera – venerdì 14 febbraio – con unamolto speciale, quella delle. I 29 big in gara, quindi, duetteranno con altri artisti interpretando delle canzoni già note al grande pubblico. Accanto a Carlo Conti ci saranno due co-: Mahmood e Geppi Cucciari. Tra gliè atteso Paolo Kessisoglu, insieme alla figlia. I due affronteranno in musica il tema degli hikikimori e delle difficoltà che affrontano oggi i giovani. Sul Suzuki Stage, invece, arrivano Benji e Fede. Gli artisti verranno votati dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33%. L’artista più votato sarà proclamato vincitore della(ma questo non andrà a incidere sulla vittoria del finalista, a differenza degli altri anni).