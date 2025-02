Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Sal Da Vinci sul palco con i The Kolors: ecco qual è il suo vero nome

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono trascorsi 16 anni dall’ultima volta che ha messo piede suldell’Ariston. Ora, però, Sal Daè pronto a fare il suo ritorno al Festival di, dopo il terzo posto ottenuto alla sua prima, e finora unica, partecipazione, nel 2009, con il brano Non riesco a farti innamorare. Il cantante napoletano non sarà tra i “big” in gara di questa edizione, ma prenderà parte alla serata dei duetti, quando, insieme ai The, canterà il suo ultimo successo discografico, Rossetto e caffè.Cantante, attore cinematografico e teatrale, artista precoce, Salvatore Michael Sorrentino, per tutti Sal Da, nasce nel 1969 a New York, perché suo padre, Mario, un importante interprete della sceneggiata napoletana (un genere di rappresentazione popolare che unisce la recitazione al canto), era impegnato in una tournée negli Stati Uniti quando la moglie, Nina, entrò in travaglio.