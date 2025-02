Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Rose Villain duetta con Chiello. Ecco chi è l’artista “pentito” della trap: “La maggior parte della musica italiana mi fa ca*are”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho affrontato la nausea per la vita che stavo facendo. Quella sensazione di star vivendo una vita che non mi apneva. Mi sono fermato ed ho deciso di volermi bene. E ora sto meglio in equilibrio”, cosìin monologo al programma “Le Iene”., classe 1999, nato a Venosa, una piccola località in provincia di Potenza (Basilicata),– il 14 febbraio – connella serata delle cover in occasione75esima edizione del Festival di. I due cantanti portano sul palco dell’Ariston “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti. “Mi piace molto l’attitudine di, mi ci rivedo in alcuni aspetti. In questi mesi siamo entrati in sintonia, abbiamo passato del tempo insieme in studio e sono nate anche delle belle canzoni – spiega– Quandomi ha chiesto di accompagnarla nella serata dei duetti acon la canzone ‘Fiori rosa, fiori di pesco’, non ho potuto rifiutare, essendo un grande ammiratore del cantautorato italiano di quel periodo”.