.com - Sanremo 2025, Rkomi: «Una pausa necessaria, vengo da un periodo stressante»

Leggi su .com

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival di, in cui partecipa in gara con il brano Il ritmo delle coseè tornato in gara al Festival di, dopo un silenzio musicale di tre anni. Il brano in gara si intitola Il ritmo delle cose e in conferenza stampa ha spiegato alcuni punti: «L’arrangiamento è stato studiato per dare la giusta attenzione a quel che sono le parole e non solo. Il ritornello è una sorta di slow motion, visto che arriva dopo due strofe molto serrate. Per decrescendo intendo tornare indietro, guardare al passato, a quando andavo in terapia. Trovo giusto affidarsi a uno specialista, soprattutto per i più giovani, a prescindere se ci siano dei problemi o meno».L’artista ha vissuto la crisi dei 30 anni: «Il brano è il primo episodio di un nuovo progetto, dopo un, a ridosso dei 30 anni, una cifra che mi ha spaventato.