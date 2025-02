Tpi.it - Sanremo 2025: quando canta (a che ora) Giorgia durante la quarta serata del Festival

(a che ora)ladel(a che ora)stasera, 14 febbraio, nel corso delladeldiin onda su Rai 1? Lante si esibirà con Annalisa e il loro brano in gara nel corso dellacome 14esima. Indicativamente intorno alle ore 23,20. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita deinti) dellafinale deldi:Rose Villain con Chiello “Fiori di rosa e fiori di pesco”Modà con Francesco Renga “Angelo”Clara con Il Volo “The sound of silence”Noemi e Tony Effe “Tutto il resto è noia”Francesca Michielin e Rkomi “La nuova stella di Broadway”Lucio Corsi con Topo Gigio“Nel blu dipinto di blu”Serena Brancale con Alessandra Amoroso “If I ain’t got you”Irama con Arisa “Say Something”Gaia con Toquihno “La voglia e la pazzia”The Kolors con Sal Da Vinci “Rossetto e caffè”Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce”Rocco Hunt con Clementino “Yes I know my way”Francesco Gabbani con Tricarico “Io sono Francesco”con Annalisa “Skyfall”Simone Cristicchi con Amara “La cura”Sarah Toscano con Ofenbach “Overdrive”ComaCose con Johnson Righeira “L’estate sta finendo”Joan Thiele con Frah Quintale “Che cosa c’è”Olly Con Goran Bregovi? e la Wedding & Funeral Band “Il pescatore”Elodie e Achille Lauro “A mano a mano”/“Folle città”Massimo Ranieri con Neri Per Caso “”Willie Peyote con Tiromancino, Ditonellapiaga “Un tempo piccolo”Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino “L’anno che verrà”Fedez Con Marco Masini “Bella stronza”Bresh con Cristiano De André “Crêuza de mä”Shablo Ft.