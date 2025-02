Sanremo 2025 per la serata dei duetti Mahmood e Geppi Cucciari alla co-conduzione

Leggi su Funweek.it

Con 10 milioni 700 mila – e uno share del 59.8 per cento – Carlo Conti e la Rai si portano a casa anche la terzadel 75° Festival di. È tempo, quindi, della sempre più che attesadedicata a cover e, e che sarà aperta a sorpresa da Roberto Benigni. Quest’anno,co-. Due sardi sul palco dell’Ariston, quindi. “Il mio sguardo è un misto tra gioia, preoccupazione, ansia e il desiderio di non deludere né chi ho di fronte né me stessa”, sono le prime parole diin conferenza stampa.“Diciamo che la serenità non è esattamente la prima sensazione che provo in questo momento”, prosegue. “E nemmeno una sensazione di agio. Però ognuno affronta le sfide della vita a modo proprio. Io, per esempio, ho un sacco di ‘voci’ dentro di me che dicono cose.