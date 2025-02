Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Paolo Kessisoglu torna sul palco dell’Ariston con la figlia Lunita per parlare di “hikikomori”: chi sono gli adolescenti che si isolano dal mondo

uno dei super ospiti della quarta serata del Festival di, quella dedicata ai duetti e alle cover. Il celebre comico, attore e cabarettista, che ha già condotto la kermesse nel 2011, non sarà da solo. Ma non sarà accompagnato dal suo inseparabile amico e collega Luca Bizzarri, bensì da una persona a cui è piuttosto legato., infatti, salirà sulcon sua, cantautrice ventunenne conosciuta anche con il nome d’arte IAMOLLIE: insieme canteranno “Paura di Me”, l’inedito pubblicato dalla giovane musicista e da suo padre per Sony Music Italy, prodotto da Canova, e disponibile su tutte le piattaforme streaming da oggi, 14 febbraio.Il brano affronta un tema delicato e molto attuale: il ritiro sociale volontario dei giovani e le difficoltà di un genitore nel comprendere le loro difficoltà.