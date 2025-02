Sanremo 2025 Olly e Goran Bregovic cantano De André | il testo de Il pescatore

Leggi su Open.online

Nella quarta serata del Festival di, quella attesissima delle cover e duetti, il genovese, nome d'arte del 23enne Federico Olivieri, porta un classico del cantautorato italiano. Con, 74 anni, e la Wedding and Funeral Band, una delle rivelazioni di questa edizione canta Il(1968) di Fabrizio De, che sarà "presente" all'Ariston anche nell'interpretazione dell'altro genovese in gara, Bresh, che duetta con Cristiano Dein Crêuza de mä.Ilde «Il» di Fabrizio DeAll'ombra dell'ultimo soleS'era assopito unE aveva un solco lungo il visoCome una specie di sorrisoVenne alla spiaggia un assassinoDue occhi grandi da bambinoDue occhi enormi di pauraEran gli specchi di un'avventuraE chiese al vecchio dammi il paneHo poco tempo e troppa fameE chiese al vecchio dammi il vinoHo sete e sono un assassinoGli occhi dischiuse il vecchio al giornoNon si guardò neppure intornoMa versò il vino e spezzò il panePer chi diceva ho sete e ho fameE fu il calore di un momentoPoi via di nuovo verso il ventoDavanti agli occhi ancora il soleDietro alle spalle unDietro alle spalle unE la memoria è già doloreÈ già il rimpianto d'un aprileGiocato all'ombra di un cortileVennero in sella due gendarmiVennero in sella con le armiChiesero al vecchio se lì vicinoFosse passato un assassinoMa all'ombra dell'ultimo soleS'era assopito ilE aveva un solco lungo il visoCome una specie di sorrisoE aveva un solco lungo il visoCome una specie di sorriso