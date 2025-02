Sanremo 2025 Lucio Corsi mantiene la promessa | il duetto con Topo Gigio è un trionfo di dolcezza – Il video

Leggi su Open.online

È il turno di uno dei duetti più attesi della quarta serata del Festival di. Sul palco dell’Ariston,in total white, compreso il volto, e– con la voce di Leo Valli (pseudonimo di Carlo Migliorin) – duettano sulle note di Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno. «Non mi volevi portare al Festival ma per fortuna mi ha portato», ha detto il pupazzo a Carlo Conti prima di presentare il co-conduttore Mahmood cantando la canzone vincitrice del concorso canoro nel 2023, Brividi. C’è una ragione specifica per la quale il musicista toscano ha chiamato il pupazzo animato creato da Maria Perego, che quest’anno festeggia i 66 anni di vita: «– racconta– esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Domenico Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone».