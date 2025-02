Sanremo 2025 l’ironia di Geppi Cucciari su Tele Meloni nella serata cover | Purtroppo ci saranno anche brani stranieri – Il video

Leggi su Open.online

«Signore e signori buonasera, tra poco a colori per le zone già raggiunte da questo segnale andrà in onda dal teatro Ariston inla IVdel LXXV Festival della canzone italiana»., co-conduttrice della quartae duetti a, fa capolino sugli schermi degli italiani pochi secondi prima dell’inizio della trasmissione, con unmessaggio registrato. Tono istituzionale e bianco e nero, la comica e conduttricevisiva si scusa con il pubblico: «, nonostante le indicazioni del ministero del Made in Italy, nel corso dellaeseguiti. Ce ne scusiamo con ispettatori». E aggiunge: «Per i temi trattati, la visione è sconsigliata a un pubblico già assonnato. Buona Naz. volevo dire, buona visione».