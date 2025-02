Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle delle cover in diretta alle prove generali: apre Olly con Fabrizio De Andrè

Già nella giornata di ieri e stamattina sono iniziate ledei duetti eche ascolteremo stasera dai 29 Big in gara al Festival di, che saranno accompagnati da colleghi e amici per interpretare i grandi successi italiani ed internazionali. La classifica decisa da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%) non influirà sul voto complessivo. Sarà comunque premiato il vincitore della serata. Abbiamo assistito al Teatro Ariston alcune. Ecco le nostre impressionicon GORAN BREGOVI? E LA WEDDING & FUNERAL BAND“Il pescatore” (De) (Voto 8)La mano di Bregovic si sente e il suono rimbomba in tutta la sala sulle parole inconfondibili di De André.rende omaggio così a uno dei cantautori più amati della sua terra. Seduto sulla sedia poi prende il via per coinvolgere il pubblico in platea.