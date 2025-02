Tpi.it - Sanremo 2025, le pagelle della terza serata del Festival

, ledeldeldi. Carlo Conti è affiancato da Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Questa sera abbiamo ascoltato la seconda metà delle canzoni in gara. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi.Le promozioni alle fiction 0 – Una tassa che si ripete a ogni. È proprio necessario rendereun marchettificio? Anche basta.Clara 5,5 – La sua bellezza ipnotizza, la sua voce è una spada. Il brano però non cresce, nonostante sia su sonorità urban oggi così tanto in voga. Manca del guizzo necessario per spiccare nel calderone di questi 29 brani. Un diamante ancora grezzo, per citarla.Brunori Sas 8,5 – Per questo suo esordio ail cantautore cosentino ha messo in campo tutto il necessario: l’amore per le sue origini, “terra crudele dove la neve si mescola al miele e le persone buone portano in testa corone di spine”, l’amore tenero di un padre per la figlia.