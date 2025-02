361magazine.com - Sanremo 2025, le pagelle della terza serata: chi brilla e chi affonda sul palco dell’Ariston. I look

del Festival e nuovo giro di voti. Tra scelte stilistiche azzeccate e scivoloni fashion,continua a regalare momenti iconiciLadel Festival diè un mix di classe, audacia e qualche flop. Sulsfilano artisti e ospiti con outfit che fanno discutere.Massimo Ranieri porta in scena un’eleganza senza tempo con unrilassato e sicuro (8/10), mentre Joan Thiele, dark-chic in total Chanel, è un concentrato di glamour e tendenza (9/10). Noemi continua la sua linea da diva old Hollywood e conquista ancora (9/10). Miriam Leone è semplicemente impeccabile: il suo abito giallo burro è un capolavoro da 10/10.Non convince invece Elettra Lamborghini, che parte con buone intenzioni ma non centra l’obiettivo (5,5/10). Ildi Sara Toscano, nonostante il viso angelico, lascia parecchi dubbi.