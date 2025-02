Thesocialpost.it - Sanremo 2025, le pagelle del Festival: Giorgia sul gradino più alto del podio

Leggi su Thesocialpost.it

Per me ha vinto. Un altro livello. Una voce che è pura poesia, capace di emozionare senza filtri. Quando canta, si alza il sipario sull’arte vera. Quest’anno ildimi ha convinto. Carlo Conti ha avuto il merito di riportare al centro la protagonista assoluta: la musica. Tanta musica, esibizioni eleganti, niente eccessi. Zero volgarità, zero comizi politici, zero provocazioni gratuite. Unpulito, fatto di arte ed emozioni, e a me questo piace. Voto complessivo: 9. Ho apprezzato soprattutto la centralità delle voci autentiche, senza il filtro dell’autotune. E qui voglio essere chiaro: chi ha abusato dell’autotune non lo valuto, perché giudicare un computer non ha senso. Il talento è altrove.La mia pagella degli artisti:– Poesia pura, padrona della scena.