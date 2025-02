Panorama.it - Sanremo 2025: le pagelle dei look della serata duetti

Sempre più vicini alla finale, stasera all’Ariston è il momento dei. Al fianco di Carlo Conti per la quartadi, Mahmood e Geppi Cucciari. È però Roberto Benigni — ospiti del Festival per l’ottava volta — ad aprire la. Prima performance in scaletta quella tra Giorgia e Annalisa che interpretano Skyfall di Adele. Anche se il personaggio più atteso non può che essere Topo Gigio.In unche sta premiando lo stile sartoriale, specialmente maschile, abbandonando influenze streetwear a favore di unpiù elegante e sofisticato, chi è il migliore (e il peggiore)? Scopriamolo insieme in questa gallery.Rose VillainAnatroccolo o cigno? Voto 5.