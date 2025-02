Tpi.it - Sanremo 2025, le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival

Leggi su Tpi.it

, ledel– È finalmente arrivata lapiù attesa: quella dei duetti e delle cover! L’evento più seguito, amato e, senza dubbio, il più esplosivo anche sul fronte dello stile. Sul palco dell’Ariston, ogni artista condividerà la scena con uno o più ospiti, sfoggiando look unici—coordinati o in contrasto, ma sempre studiati per lasciare il segno. Il risultato? Un mix travolgente di creatività: c’è chi osa e rompe gli schemi, chi gioca sulla raffinatezza e chi sceglie la delicatezza di un sussurro, sempre in sintonia con l’animaperformance. Perché moda e musica, si sa, sono pura arte: si esaltano a vicenda, si raccontano, si definiscono. E ora, via con ledei look! Ma con uno sguardo nuovo: non fermatevi all’apparenza, cercate l’ispirazione.