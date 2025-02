Sanremo 2025 le pagelle ai look della quarta serata serata cover | Mahmood e i maxi occhiali come tocco di stile Rose Villain pasticcino 95

Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle ai look della quarta serata serata cover: Mahmood e i maxi occhiali come tocco di stile, Rose Villain “pasticcino” 9,5

“Ho coronato un sogno”. Carlo Conti apre ladel Festival discendo dalla scalinata dell’Ariston insieme a Roberto Benigni. Stasera indossa un completo blu con cravatta e gilet coordinato di Stefano Ricci, mentre accanto a lui il mattatore toscano ha la sua divisa d’ordinanza, camicia bianca e completo scuro.& CHIELLOnon sta sbagliando un colpo in queste sere. oggi abbandona l’allure da famme fatale per unpiù sbarazzino e molto donante, con un mini abito “petaloso” e piumoso rosa confetto. Gambaletti coordinati e slingback, completano questo outfit che la rende un perfetto “fiore di pesco”,canta con Chiello. Completo di pelle marrone per lui, con blusa in seta sotto la giacca e pettorali tatuati a vista.Trucco & Parrucco: bob messy che esalta il colore blu dei capelli.