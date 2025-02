Dilei.it - Sanremo 2025, le canzoni più romantiche della serata dei duetti a San Valentino

Leggi su Dilei.it

La quartadiè tra le più attese dal pubblico e quest’anno coincide con una data speciale: il 14 febbraio, la festa degli innamorati. La competizione lascia spazio ai, offrendo l’occasione perfetta per omaggiare la grande musica italiana (e non) con reinterpretazioni emozionanti.Molti artisti hanno scelto di celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature, dalla passione travolgente alla dolcezza di un sentimento eterno. Ecco una selezione dei brani più romantici che ascolteremo sul palco dell’Ariston., i brani più romanticidei“Che cosa c’è” cantata da Joan Thiele con Frah QuintaleQuando si parla di romanticismo, non si può non pensare a Che cosa c’è: la canzone di Gino Paoli è infatti una delle più belle dichiarazioni d’amoremusica italiana.