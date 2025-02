Justcalcio.com - Sanremo 2025, la top 5 della terza serata|Gossip

Leggi su Justcalcio.com

-02-14 02:18:00 Arrivano conferme:Daniele Venturelli/Getty Images Nellaserata del Festival disi sono esibiti i restanti 14 dei 29 Campioni con il proprio brano in gara (erano 30 prima del ritiro di Emis Killa), votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni, come ogni sera, sono state annunciate le prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento. A fine serata si sono esibiti gli ultimi due artisticategoria Giovani, votati dalla giuriasala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%): a trionfare è stato Andrea Settembre, che in finale ha battuto Alex Wyse., LA TOP 5SERATA – Anche stasera Carlo Conti ha annunciato la Top 5 dei Big in gara, senza però svelare l’ordine dei migliori cinque, l’annuncio quindi è stato fatto con un ordine casuale.